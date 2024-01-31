IMF: Asya merkez bankaları para politikalarını gevşetmek için alan bulabilirler

IMF'nin Asya ve Pasifik Bölümü Direktörü Krishna Srinivasan düzenlediği basın toplantısında, Asya'da ortalama enflasyonun 2022'de %3,8'den 2023'te %2,6'ya gerilediğini ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerde hızlı bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Enflasyonist baskıların "hızla gerilemesiyle" Asya'da yumuşak iniş beklentilerinin arttığını ifade eden Srinivasan, "Birçok bölgesel merkez bankası 2024 yılında enflasyon hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor. Politika yapıcıların enflasyon sağlam bir şekilde yeniden sabitlenene kadar sabit kalmaları halinde, yılın ilerleyen dönemlerinde parasal genişleme için alan ortaya çıkabilir" dedi.

Bununla birlikte Srinivasan, Çin'in geçen yıl sıfıra yakın fiyat artışının "deflasyon endişelerini körüklemesi" ve Japonya'nın enflasyonunun 2025 yılına kadar merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde kalmasının muhtemel olması nedeniyle ülkeler arasındaki farklılıklar konusunda uyarıda bulundu.

Enflasyonun nispeten ılımlı seyretmesinin Asya merkez bankalarının faiz oranlarını diğer bölgelerdeki muadillerine kıyasla daha az artırması anlamına geldiğini ve bunun da 2023 sonbaharında bazı Asya para birimleri üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını ifade eden Srinivasan, "ABD Merkez Bankası'nın ileriye dönük faiz indirimi sinyali vermesiyle bu baskılar şimdilik azaldı. Ancak, ABD ve Asya'daki farklı parasal duruşların bu yıl da keskin döviz kuru hareketlerini tetikleme riski var. Eğer öyleyse, merkez bankaları geçici türbülanslarla dikkatlerini dağıtmaktan kaçınmalı ve sıkı bir şekilde fiyat istikrarına odaklanmalıdır" dedi.

IMF'nin Asya'nın bu yıl, güçlü ABD talebi ve Çin'de beklenen teşvik tedbirlerinin etkisiyle Ekim ayında öngörülen %4,2'den %4,5'e yükselmesini beklediğini ifade eden Sirinivasan, "Genel olarak Asya, 2023'te olduğu gibi 2024'te de küresel büyümenin üçte ikisini sağlama yolunda ilerliyor" diye konuştu.

Sirinivasan, bölgenin büyümesinin, büyük ölçüde Çin ekonomisinde beklenen yavaşlama nedeniyle 2025 yılında %4,3'e gerileyeceğini de sevundu.