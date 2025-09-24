İngiliz işverenler ücret artışlarını sabit tutuyor

Birçok şirket ekonomik belirsizlik ortamında artan işgücü maliyetlerini yönetmek için artık daha düşük zamlar sunuyor. Brightmine'ın İK analizleri sorumlusu Sheila Attwood, enflasyonun hala yüksek ve işe alımların yavaşlamasıyla işverenlerin ücret artışları konusunda temkinli davrandıklarını belirtti.

BoE geçen hafta faiz oranlarını %4'te tutarken, işgücü piyasasındaki enflasyon baskılarının faiz indirimlerine imkan verecek kadar azaldığına dair işaretleri yakından izledi. İngiltere'nin tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında %3,8'de kaldı. BoE, Eylül ayında %4'lük bir zirve öngörürken, enflasyonun 2027 baharına kadar %2'lik hedefinin üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

Ekonomi, Temmuz ayına kadar olan üç aylık dönemde sadece %0,2 büyüdü, ikramiye hariç ortalama haftalık kazançlar ise %4,8'e geriledi. Brightmine ayrıca, bu dönemde ücret anlaşmalarının yaklaşık %11'inin ücret dondurmayı içerdiğini, bu oranın önceki çeyrekte sıfır olduğunu bildirdi.

Analiz, 600.000'den fazla çalışanı etkileyen 34 anlaşmayı kapsadı.