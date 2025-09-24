CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiliz işverenler ücret artışlarını sabit tutuyor

İngiliz işverenler ücret artışlarını sabit tutuyor

Brightmine'ın verilerine göre, İngiliz işverenler Ağustos ayına kadar olan üç aylık dönemde ücret artışlarını %3 seviyesinde tutarak, 2019'dan bu yana en uzun süreli değişiklik yapılmayan dönemi sürdürdüler.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2025 08:45

Birçok şirket ekonomik belirsizlik ortamında artan işgücü maliyetlerini yönetmek için artık daha düşük zamlar sunuyor. Brightmine'ın İK analizleri sorumlusu Sheila Attwood, enflasyonun hala yüksek ve işe alımların yavaşlamasıyla işverenlerin ücret artışları konusunda temkinli davrandıklarını belirtti.

BoE geçen hafta faiz oranlarını %4'te tutarken, işgücü piyasasındaki enflasyon baskılarının faiz indirimlerine imkan verecek kadar azaldığına dair işaretleri yakından izledi. İngiltere'nin tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında %3,8'de kaldı. BoE, Eylül ayında %4'lük bir zirve öngörürken, enflasyonun 2027 baharına kadar %2'lik hedefinin üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

Ekonomi, Temmuz ayına kadar olan üç aylık dönemde sadece %0,2 büyüdü, ikramiye hariç ortalama haftalık kazançlar ise %4,8'e geriledi. Brightmine ayrıca, bu dönemde ücret anlaşmalarının yaklaşık %11'inin ücret dondurmayı içerdiğini, bu oranın önceki çeyrekte sıfır olduğunu bildirdi.

Analiz, 600.000'den fazla çalışanı etkileyen 34 anlaşmayı kapsadı.

İlginizi Çekebilir
Emtia piyasaları Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyretti Emtia piyasaları Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyretti 21 Eylül 2025 11:23
Uzmanlar, Fed’in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor Uzmanlar, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor 21 Eylül 2025 11:21
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Eylül 2025 16:17
Trump’ın vergi hamlesi, Almanya’nın dış ticaret fazlasını baskılıyor Trump'ın vergi hamlesi, Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor 19 Eylül 2025 15:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 19 Eylül 2025 14:01
Almanya’da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü Almanya'da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü 19 Eylül 2025 11:18
Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor 19 Eylül 2025 09:32
İngiltere’de tüketici güveni geriledi İngiltere'de tüketici güveni geriledi 19 Eylül 2025 08:52
BoJ faiz oranını sabit bıraktı BoJ faiz oranını sabit bıraktı 19 Eylül 2025 08:54
Japonya’da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı Japonya'da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı 19 Eylül 2025 08:57
Brent petrolde endişeler sürüyor Brent petrolde endişeler sürüyor 18 Eylül 2025 10:11
Altının gramı 4 bin 834 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 834 liradan işlem görüyor 18 Eylül 2025 09:51
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler