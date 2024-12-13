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İngiltere ekonomisi ekimde daraldı

İngiltere ekonomisi ekimde sanayi üretimindeki düşüşün etkisiyle aylık bazda yüzde 0,1 küçüldü.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2024 10:27

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2024 10:29

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede ekim ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisinde eylüldeki yüzde 0,1 daralmanın ardından, ekimde de yüzde 0,1 küçülme görüldü.

Ekim ayında ekonomide gerçekleşen daralma, ağırlıklı olarak sanayi üretimindeki düşüşten kaynaklandı.

Sanayi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 0,6 azaldı. Ülkede sanayi üretimi eylülde de yüzde 0,5 düşmüştü.

Ülkede hizmet sektörü ekimde büyüme göstermeyerek yatay seyir izledi. İnşaat üretimi de aylık bazda yüzde 0,4 daraldı.

İngiltere ekonomisi ağustos-ekim döneminde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 büyüdü.

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