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İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Daha hızlı faiz indirimleri gerekli

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden İngiltere ekonomisi hakkında yaptığı açıklamada hızlı faiz indirimleri gerektirdiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2024 08:53

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden İngiltere'de enflasyonun en az BoE'in son tahminlerinin altında kalma olasılığı kadar, bu tahminleri tutturma olasılığının da yüksek olduğunu ifade etti. Ramsden, potansiyel olarak daha hızlı faiz indirimleri gerektirdiğini ifade etti.

YÜZDE 2 HEDEFİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Ramsden, "Para Politikası Komitesi'nin yayınladığı tahminlere göre büyümenin hızlanması ve enflasyonun önümüzdeki iki yıl boyunca %2'lik hedefin bir miktar üzerine çıkması makul. Ancak belirsizlikler göz önüne alındığında, dezenflasyonist sürecin son dönemdeki eğilimini sürdürmesinin de en az bu kadar muhtemel olduğunu düşünüyorum" dedi.

DAHA AZ KADEMELİ BİR YAKLAŞIM

Ramsden, İngiltere'nin kuzeyindeki Leeds Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta, "Bu belirsizlikler azalır ve kanıtlar daha fazla dezenflasyonist baskıya daha açık bir şekilde işaret ederse, o zaman Banka Faizini düşürmek için daha az kademeli bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünürdüm" dedi.

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