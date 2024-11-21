İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Daha hızlı faiz indirimleri gerekli

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden İngiltere'de enflasyonun en az BoE'in son tahminlerinin altında kalma olasılığı kadar, bu tahminleri tutturma olasılığının da yüksek olduğunu ve potansiyel olarak daha hızlı faiz indirimleri gerektirdiğini söyledi.

YÜZDE 2'NİN ÜZERİNE ÇIKMASI MAKUL

Ramsden, "Para Politikası Komitesi'nin yayınladığı tahminlere göre büyümenin hızlanması ve enflasyonun önümüzdeki iki yıl boyunca %2'lik hedefin bir miktar üzerine çıkması makul. Ancak belirsizlikler göz önüne alındığında, dezenflasyonist sürecin son dönemdeki eğilimini sürdürmesinin de en az bu kadar muhtemel olduğunu düşünüyorum" dedi.

DAHA AZ KADEMELİ BİR YAKLAŞIM

Ramsden, İngiltere'nin kuzeyindeki Leeds Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta, "Bu belirsizlikler azalır ve kanıtlar daha fazla dezenflasyonist baskıya daha açık bir şekilde işaret ederse, o zaman Banka Faizini düşürmek için daha az kademeli bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünürdüm" dedi.