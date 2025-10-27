İngiltere'de imalatçı yatırımı geriledi

CANLI BORSA
İngiltere’de imalatçıların satışlarına oranla yaptığı yeni ekipman yatırımlarının 2017’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirlendi.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2025 13:06

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2025 13:07

Ülkedeki imalatçıların çatı kuruluşu Make UK tarafından hazırlanan Yatırım İzleme Raporu'na göre, İngiltere'deki imalatçılar bu yıl, yıllık cirolarının yüzde 6,8'ine denk gelen bir tutarı makine ve teçhizat yatırımına ayırdı.

Bu oran, ülkedeki imalatçıların satışlarına oranla yaptığı yatırımlar açısından 2017'den beri görülen en düşük seviye oldu. Söz konusu oran geçen yıl yüzde 8,1 olarak hesaplanmıştı.

Şirketlerin AR-GE harcamaları ise cirolarının yüzde 6,5'inden yüzde 6,2'sine gerilerken, personel maliyetleri ve eğitim harcamaları cirodan daha fazla pay aldı.

Rapora göre, imalat sektörü İngiltere'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan güçlü bir konumda ancak sektör kısa vadeli ihtiyaçlar ile dijitalleşme ve karbonsuzlaşma gibi uzun vadeli hedefler arasında denge kurmaya çalışırken önemli zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Make UK, imalat yatırım düzeyi gelişmiş ekonomiler ortalamasının altında seyreden İngiltere'de sektör yatırımlarına yönelik mevcut teşviklerin korunması ve küçük işletmelerin çeşitli vergilerden daha kolay faydalanabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuyor.

