CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de işletmelerin güven seviyesi arttı

İngiltere'de işletmelerin güven seviyesi arttı

İngiltere'de işletmeler, 2024 yılına yaklaşık son iki yılın en yüksek güven seviyesiyle başladı.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2024 09:07

İngiltere'de Lloyds Bank İş Barometresi bu ay dokuz puanlık bir artışla %44'e yükselerek Şubat 2022'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Lloyds Bank Ticari Bankacılık Kıdemli Ekonomisti Hann-Ju Ho, zayıflayan enflasyon ve faiz indirimi umutlarının endeksi Ocak ayı için 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardığını söyledi.

Hann-Ju Mo, "Devam eden jeopolitik sorunlar ve ufukta görünen genel seçimlerle birlikte, işletmeler bunları risk radarlarına almış olacak ve ticari beklentileri üzerindeki olası etkilere hazırlanmak için çalışacaklardır. Ayrıca, tüm şirketlerin yarısı önümüzdeki yıl personel sayısını artırmayı planladıklarını söylüyor. Buna ve Nisan ayında yürürlüğe girecek olan asgari ücret değişikliklerine rağmen, geçen ayki artışın ardından personel ücretlerine ilişkin beklentiler geriledi" diye konuştu.

Personel alımı planları Aralık ayına göre dört puan artarak %33'e yükselirken, ücret beklentileri geriledi ve önümüzdeki 12 ay içinde ücretleri %4 veya daha fazla artırmayı bekleyen firmaların oranı son beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Lloyds'un açıklamasına göre şirketler, Haziran 2022'den bu yana ilk kez üst üste ikinci ay için fiyatlarını artırma planlarını geri çektiler.

BoE'nin Perşembe günü borçlanma maliyetlerini 2008'den bu yana en yüksek seviyede tutması bekleniyor ancak yatırımcılar, ekonomistler ve işletmeler 2024'te faiz indirimlerinin gelebileceğine dair herhangi bir işaret olup olmadığını izleyecekler.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 30 Ocak 2024 10:05
UBS ve Credit Suisse’in İsviçre fon pazarında payları azaldı UBS ve Credit Suisse'in İsviçre fon pazarında payları azaldı 29 Ocak 2024 16:45
AB’den Rusya için karar! Ekonomik yaptırımlar... AB'den Rusya için karar! Ekonomik yaptırımlar... 29 Ocak 2024 15:25
Altın fiyatları Fed’e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı yorum geldi: Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayabilir! Altın fiyatları Fed'e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı yorum geldi: Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayabilir! 29 Ocak 2024 13:51
ECB üyesi: Haziran’da faiz indirimi olasılığı daha yüksek ECB üyesi: Haziran'da faiz indirimi olasılığı daha yüksek 29 Ocak 2024 13:20
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 30 Ocak 2024 10:10
ABD’nin LNG arzı endişeleri etki etti: AB’de doğal gaz fiyatı arttı ABD'nin LNG arzı endişeleri etki etti: AB'de doğal gaz fiyatı arttı 29 Ocak 2024 13:14
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol baş döndürdü! Zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol baş döndürdü! Zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 29 Ocak 2024 11:33
ABD’nin kararının piyasaya hemen yansıması beklenmiyor ABD'nin kararının piyasaya hemen yansıması beklenmiyor 29 Ocak 2024 11:31
Emtia piyasaları Çin kaynaklı iyimserlikle pozitif seyretti Emtia piyasaları Çin kaynaklı iyimserlikle pozitif seyretti 29 Ocak 2024 11:17
Kızıldeniz gerginliği Brent petrolün fiyatını yükseltti Kızıldeniz gerginliği Brent petrolün fiyatını yükseltti 29 Ocak 2024 10:31
Çin’de Evergrande’nin tasfiye edilmesine karar verildi Çin'de Evergrande'nin tasfiye edilmesine karar verildi 29 Ocak 2024 09:24
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,44
%0,2443
EURO
1.001,16
%0,1155
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,30
%-0,0705
ALTIN
1.048,21
%4,8212
EURO
1.048,38
%4,8376
DOLAR
1.057,95
%5,7947
BORSA
1.022,97
%2,2967
ALTIN
1.074,63
%7,4632
EURO
1.058,62
%5,8618
DOLAR
1.134,42
%13,4417
BORSA
1.083,63
%8,3634
ALTIN
1.660,60
%66,0597
EURO
1.622,03
%62,2026
DOLAR
1.632,24
%63,2238
BORSA
1.830,77
%83,0768
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler