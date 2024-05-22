Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), inatçı enflasyon nedeniyle faiz oranlarının beklenenden daha yüksek seviyelerde kısıtlayıcı kalması gerekebileceğinin sinyalini vererek, faiz oranını değiştirmedi ve piyasalara "şahin" bir mesaj gönderdi.

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50 olarak bırakıldı. Piyasaların beklenti de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

RBNZ Para Politikası Kurulu (PPK), yurt içi enflasyon baskıları ve ekonomideki kapasite kısıtlamaları konusunda endişelerini sürdürdüğünü belirterek, politika faizi için beklenen rotayı yukarı çevirdi.

"ENFLASYONUN 2024 SONUNA KADAR HEDEFE DÖNECEĞİNDEN EMİNİZ"

RBNZ, "Enflasyonun yüzde 2 hedef orta noktasına dönmesi için PPK'nın Şubat ayı açıklamasında varsayıldığından daha uzun süre kısıtlayıcı bir seviyede kalmasının gerekeceğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

ANZ Baş Ekonomisti Sharon Zollner, "Piyasaların beklediğinden daha şahin; RBNZ, yumuşak verilere çoğu kişinin beklediğinden daha az ağırlık veriyor." dedi.

RBNZ Başkanı Adrian Orr kararın ardından yaptığı değerlendirmede, tüketici enflasyonunun 2024 sonuna kadar hedefe döneceğinden emin olduklarını söyledi.

Orr, başta hizmet fiyatları olmak üzere enflasyonundaki katılıktan bahsederek, faiz indirimlerinin ertelendiğine işaret etti.