İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng ve Başbakan Truss hükümetinin "mini bütçe"de yer alan gelir vergisinin yüzde 45 olan en üst diliminin kaldırılması planından vazgeçecekleri bu sabah erken saatlerde İngiliz basını tarafından duyurulmuştu.

Maliye Bakanı Kwarteng gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Truss ile birlikte yaptıkları değerlendirmenin ardından yüzde 45 oranını kaldırma planında ilerlememenin en iyi yol olduğuna karar verdiklerini söyledi. Kwarteng, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorularına "asla" yanıtını verdi.

Maliye Bakanı, yüzde 45 oranının kaldırılmasından vaçgeçilmesinin kendilerine ortaya koydukları büyüme paketine odaklanma imkanı vereceğini belirtirken, güçlü bir paket ortaya koymuş oldumlarını da savundu.

BÜTÇE ÖNCESİNDE VERGİ İNDİRİMİ OLMAYACAK

Kwarteng, orta vadeli planlarını Kasım ayı sonuna doğru ortaya koyacaklarını belirtirken bütçe öncesinde vergi indirimi olmayacağını da vurguladı.

Konuşmasında devet tahvili piyasasında yaşanların yüzde 45 vergi oranının kaldırılması ile çok ilişkili olmadığına inandığını ifade eden Kwarteng, ortaya koldukları planin daha fazla büyüme sağlayacağından emin olduklarını da belirtti.

Maliye Bakanı, hükümet olarak yeni kemer sıkma tedbirlerine odaklanmayacaklarını da ifade etti.

İNGİLTERE'DE MUHALEFET İSE HÜKÜMETİN EKONOMİK KREDİBİLİTESİNİN YOK OLDUĞUNU SAVUNDU

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Truss hükümetinin en yüksek gelirli kesime uygulanan yüzde 45 gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmesiyle ekonomik kredibilitesinin yok olduğunu ve İngiliz ekonomisine güvenin darbe aldığını söyledi.

İşçi Partisi'nin finans sözcüsü Rachel Reeves, "Bu iş daha bitmedi. Tüm ekonomik stratejilerini geri çekmeleri gerekli" diye konuştu.