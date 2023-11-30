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İngiltere'de otomobil üretimi yatırımların artmasıyla yükseldi

İngiltere'de otomobil fabrikaları, Ekim ayında yurt içi yatırımların artmasıyle yükseldi.

Oluşturma Tarihi 30 Kasım 2023 09:39

Son Güncelleme Tarihi 30 Kasım 2023 09:39

İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, otomobil üretimi geçen ay yıllık yüzde 31,6 artışla 91 bin 521 adet seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı ayda 69 bin 524 adet, bir önceki ay ise 88 bin 230 adet üretim gerçekleşmişti.

İç pazara yönelik üretim yüzde 23,9 artışla 16 bin 178 adet oldu. Üretilen otomobillerin 75 bin 343 adedi ihraç edildi. Bu geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 33,4 artışa işaret etti.

Açıklamada, en son hafif araç üretim görünümünün bu yıl 1 milyon adede doğru revize edilmesiyle birlikte sektöre iç yatırım akınının başladığı belirtildi.

Yılın ilk 10 aylık döneminde üretim yüzde 16,7 artışla 751 bin 422 adede çıktı.

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