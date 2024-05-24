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İngiltere'de perakende satışlar geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre ülkede perakende satışlar, yağışlı havanın da etkisiyle nisanda yüzde 2,3 azaldı.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 09:51

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 09:51

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, marttaki yüzde 0,2 düşüşün ardından perakende satışlar nisanda da yüzde 2,3 geriledi.

PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK BAZDA 0,8 AZALDI

Satışlar tüm sektörlerde azalırken, ülkede etkili olan yağışlı hava özellikle giyim, spor ekipmanı, oyun ve mobilya satışlarını olumsuz etkiledi.

Perakende satışlar, şubat-nisan dönemini kapsayan 3 ayda bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,7 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.

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