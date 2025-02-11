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İngiltere'de perakende satışlar indirimlerin etkisiyle arttı

İngiltere Perakende Konsorsiyumu ve KPMG'nin son raporuna göre, İngiltere'de mağazalarda satışlar 2025 yılına iyi başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2025 09:12

Son Güncelleme Tarihi 11 Şubat 2025 09:13

İngiltere'de 1 Şubat'a kadarki beş haftalık dönemde toplam perakende satışlar, sert hava koşullarına ve Eowyn fırtınasının neden olduğu aksaklıklara rağmen yıllık %2,6 artarak neredeyse son iki yılın en güçlü büyümesini kaydetti. BRC tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre bu artış, üç aylık ortalama %1,1'lik ve 12 aylık ortalama %0,8'lik büyümenin üzerinde gerçekleşti.

Artış neredeyse tüm kategorilerde kaydedilirken, gıda satışları %2,8, gıda dışı satışlar ise %2,5 oranında arttı.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, mobilya, yatak takımları ve diğer ev aksesuarlarındaki büyük indirimler nedeniyle alışverişçilerin mağazalara akın ettiğini söyledi.

Perakendeciler için iyi haberlere rağmen, enflasyonist baskılar arttığı ve daha yüksek maliyetlerle birleşeceği için önümüzdeki aylarda büyümenin devam etmesi belirsiz. KPMG'nin Birleşik Krallık tüketici, perakende ve eğlence sektörü başkanı Linda Ellett, tüketici talebinin hala durgun olması nedeniyle zeminin zorlu olmaya devam ettiğini söyledi.

"Yönetim kurullarının maliyetlere ve rekabetçiliğe odaklanması giderek keskinleşiyor. Fiyat ayarlamaları, ürün lansmanları, mağaza kapanışları, iş kayıpları ve artan otomasyon ve yapay zeka, 2025 yılında perakende ortamını yeniden şekillendirecek" dedi.

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