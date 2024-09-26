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İngiltere'de tüketici güveni düştü

İngiltere'de tüketici güveni mali endişeler nedeniyle düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2024 09:05

Son Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024 09:06

İngiltere'de ticaret odasının yaptığı bir anket, tüketicilerin yeni İşçi Partisi hükümetinin emekliler için bir sosyal yardım programını kaldırması ve gelecek ay ki bütçede vergi artışları konusunda uyarmasının ardından geçen ay daha da karamsar hale geldiğini gösterdi.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), hanelerin önümüzdeki üç aydaki genel ekonomik durum değerlendirmesinin Ağustos ayındaki -8'den Eylül ayında -21'e düştüğünü belirtti.

Olumlu ve olumsuz görüşlere sahip katılımcıların yüzdesi arasındaki farkı temsil eden bu okuma, anketin Mart ayındaki -23'lük ilk okumasından bu yana en düşük seviyeye indi.

Kişisel mali durum Eylül ayında Ağustos ayındaki +1 seviyesinden -6'ya, Kişisel tasarruf Ağustos ayındaki -4 seviyesinden Eylül ayında -9'a geriledi.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, "İngiltere'nin mali durumuyla ilgili olumsuz tanıtım, özellikle ileri yaştaki nesiller arasında ekonomik görünüme olan güveni zedelemiş gibi görünüyor." dedi.

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