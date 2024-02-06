CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İspanya'da asgari ücret yüzde 5 arttı

İspanya'da asgari ücret yüzde 5 arttı

İspanya'da asgari ücret yüzde 5 oranında zam ile 1080 avrodan 1134 avroya çıkarıldı.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 16:24

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 16:24

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 2023'te 1080 avro olan asgari ücretin yüzde 5'lik zamla 1134 avroya çıkarılmasını kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla, İspanya'da yılda iki ikramiyeyle toplamda 14 ödeme ile yapılan asgari ücretin yüzde 5 zam ile 1134 avroya çıkarılmasını ve bu maaşı alanların gelir vergisinden muaf tutulmaya devam edilmesini onayladı.

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, basın toplantısında, iktidara geldikleri 2017'den bu yana asgari ücrete toplamda yapılan zammın yüzde 54'ü bulduğunu söyledi.

"Kadınlar başta olmak üzere asgari ücret alan 2,5 milyon çalışanımızın yaşam kalitesini açık bir şekilde artırdık." diyen Alegria, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zamla yıllık brüt asgari ücretin 15 bin 876 avro olacağını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son 5 yılda asgari ücrete en fazla zammı yapan ülke olan İspanya, buna rağmen Almanya (2054 avro), Belçika (1994 avro), Fransa (1766 avro) gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Çin şirketleri hisse geri alımlarını artırmaya teşvik edecek Çin şirketleri hisse geri alımlarını artırmaya teşvik edecek 06 Şubat 2024 09:11
Fed üyesi: Enflasyon rakamlarından endişeye gerek yok Fed üyesi: Enflasyon rakamlarından endişeye gerek yok 06 Şubat 2024 09:08
JPMorgan anketine göre traderların endişelerinin başında likiditeye erişim geliyor JPMorgan anketine göre traderların endişelerinin başında likiditeye erişim geliyor 06 Şubat 2024 09:05
RBA enflasyon ve büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti RBA enflasyon ve büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti 06 Şubat 2024 09:02
İngiltere’de perakende satışlar ılımlı arttı İngiltere'de perakende satışlar ılımlı arttı 06 Şubat 2024 08:59
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 06 Şubat 2024 09:20
Lloyds davada uzlaşma yoluna gitti Lloyds davada uzlaşma yoluna gitti 05 Şubat 2024 16:14
Euronun yıl sonuna doğru 1,13 dolara yükselmesi bekleniyor Euronun yıl sonuna doğru 1,13 dolara yükselmesi bekleniyor 05 Şubat 2024 16:07
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Maaş farkı ve yeni kök maaş tablosu! 2024’e özel ikramiye zammı geliyor EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: Maaş farkı ve yeni kök maaş tablosu! 2024'e özel ikramiye zammı geliyor 05 Şubat 2024 16:02
Fitch: Gelişmekte olan piyasalara sermaye akışı bu yıl 200 milyar dolara çıkacak Fitch: Gelişmekte olan piyasalara sermaye akışı bu yıl 200 milyar dolara çıkacak 05 Şubat 2024 15:51
İngiltere’de hizmet sektörü PMI yükseldi İngiltere’de hizmet sektörü PMI yükseldi 05 Şubat 2024 15:22
Almanya’nın ihracatı aralıkta öngörülerden fazla geriledi Almanya'nın ihracatı aralıkta öngörülerden fazla geriledi 05 Şubat 2024 14:24
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,66
%0,4661
BORSA
1.000,98
%0,098
DOLAR
1.000,17
%0,0166
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
1.040,83
%4,0831
BORSA
1.058,40
%5,8397
DOLAR
1.025,48
%2,5483
ALTIN
1.048,85
%4,8851
EURO
1.155,84
%15,5842
BORSA
1.068,74
%6,8737
DOLAR
1.086,30
%8,63
ALTIN
1.075,29
%7,5286
EURO
1.764,36
%76,4358
BORSA
1.637,53
%63,753
DOLAR
1.835,27
%83,5271
ALTIN
1.661,61
%66,1608
EURO
BİST En Aktif Hisseler