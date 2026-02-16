CANLI BORSA
İsviçre 2025 yılında %1,4 büyüyecek

İsviçre ekonomisinin 2025 yılında genel olarak %1,4 oranında büyümesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2026 12:24

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2026 12:33

İsviçre ekonomisinin 2025 yılında %1,4 büyümesi beklenirken bu oran, ülkenin 1981'den beri ortalama ekonomik büyüme trendinin (yaklaşık %1,8) oldukça altında.

Kişi başına düşen GSYİH açısından bakıldığında, İsviçre ekonomisi 2025'te %0,5 oranında büyüdü. Sanayi sektörü, GSYİH büyümesine yine negatif katkıda bulunarak en büyük engelleyici faktör oldu.

Öte yandan İsviçre'nin GSYİH'sindeki artış esas olarak hizmet sektöründen kaynaklanıyor.

