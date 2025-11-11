CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İsviçre ile ABD gümrük vergisi anlaşmasında sona yaklaşıldı

İsviçre, ABD ile ihracat ürünlerine uygulanan yüzde 39’luk gümrük vergisini yüzde 15’e indirmek için anlaşmaya yaklaştı.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 08:39

Ağustos ayında uygulanan yüksek vergiler, gelişmiş ekonomiler arasında en sert oran olarak dikkat çekmişti.

Aylar süren diplomatik çıkmazın ardından İsviçreli iş dünyası, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle doğrudan temas kurarak müzakereleri hızlandırdı. Görüşmelere yakın kaynaklara göre, İsviçre'nin AB seviyesindeki %15'lik orana ulaşması birkaç hafta içinde mümkün olabilir, ancak sürecin uzama ihtimali de bulunuyor.

Trump yaptığı açıklamada, İsviçre'ye uygulanacak nihai vergi oranına henüz karar vermediğini ancak "vergileri biraz düşürmek için bir anlaşma üzerinde çalışıldığını" doğruladı. "İsviçre'yi çok sert vurduk. [Ama] başarılı kalmasını istiyoruz" dedi.

