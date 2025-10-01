CANLI BORSA
Japon şirketlerinin 12 aylık enflasyon beklentisi belli oldu

Japon şirketleri, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) son üç aylık Tankan anketinde enflasyon tahminlerini değiştirmedi, bu da şirketlerin orta vadede fiyat artışının merkez bankasının %2 hedefinin üzerinde kalmaya devam edeceğini beklediklerini gösteriyor.

Tankan anketi, şirketlerin ortalama olarak tüketici fiyatlarının önümüzdeki yıl %2,4 artacağını öngördüklerini gösterdi, bu da üç ay önceki tahminleriyle aynı. Şirketler ayrıca üç yıl içinde %2,4 ve beş yıl içinde %2,4 enflasyon bekliyorlar, bu da uzun vadeli beklentilerin istikrarlı olduğunu gösteriyor.

BOJ, şirketlerin fiyatlara ilişkin görüşlerinin nasıl geliştiğini daha iyi anlamak için Mart 2014'te tankan anketine enflasyon beklentileri bileşenini ekledi. Bu, banka enflasyon ivmesinin sürdürülebilirliğini değerlendirirken para politikası için önemli bir girdi.

Rakamlar, BOJ'un 29-30 Ekim tarihlerinde yapacağı politika toplantısı öncesinde açıklandı. Toplantıda yetkililer, büyüme ve enflasyon tahminlerini güncellerken hem şirketlerin duyarlılığını hem de fiyat beklentilerini değerlendirecek. %2'lik hedefin üzerinde istikrarlı beklentiler, politika yapıcılar arasında politikanın kademeli olarak normalleşmesini destekleyen görüşleri güçlendirebilir.

