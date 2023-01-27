Başbakan Kishida Japon ekonomisinin deflasyona geri dönmesi riskinin göz ardı edilemeyeceğini söyleyerek bunun nedenini Japonya'da yurt içi talep tarafından yönlendirilen enflasyonun hala güçsüz olmasını gösterdi.

Parlamentoda konuşan Kishida, "BOJ'un Aralık ayında aldığı politika kararının parasal gevşemenin etkilerinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi için operasyonel ince ayar olduğunun bilincindeyiz. Yurt içi talepten kaynaklanan enflasyonist baskı henüz yeterince güçlü değil. Cari tüketici fiyat artışları küresel ham madde enflasyonundan ve zayıf yenden kaynaklı" dedi.