Japonya batarya üretimi için yeni sübvansiyonlar verecek

Japonya, elektrikli araçlar için batarya tedarik zincirini güçlendirmeye çalışırken Toyota Motor ve diğer büyük şirketlerin ilgili projelerine 2,4 milyar dolara kadar destek sözü verdi.

Elektrikli araç bataryası için daha fazla sübvansiyon verileceğini belirten Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ken Saito gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin akümülatörler veya bunların parçaları, malzemeleri veya üretim ekipmanları için 12 projeyi 350 milyar yen kadar destekleyeceğini söyledi.

Saito, "Bu çabaların Japonya'nın akümülatör tedarik zincirini ve akümülatör endüstrisinin rekabet gücünü güçlendireceğini umuyoruz" dedi.

Japon medyasının Cuma günü erken saatlerde bildirdiğine göre, bu hamle ülkenin akümülatör üretim kapasitesinin yaklaşık %50 oranında artırılarak 80 GWh'den 120 gigawatt-saate (GWh) çıkarılmasına yardımcı olacak. Saito, hükümet desteğinin Toyota ve Nissan Motor'un yatırımları ile Panasonic Holdings'in enerji biriminin otomobil üreticileri Subaru ve Mazda ile yürüteceği ortak projeleri kapsadığını söyledi.