Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte de büyüdü

Japonya ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde yıllık %0,9 oranında büyürken, tüketici harcamaları da artış gösterdi. Japon ekonomisi Nisan-Haziran dönemindeki %0,5'lik büyümenin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğer göre %0,2 oranında büyüdü.

İç talep yıllık bazda %2,5 oranında arttı. Kabine Ofisi verilerine göre, Japonya'nın GSYH'sının yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 büyüdü. Beklenti yüzde 0,2 büyüme yaşandığı yönündeydi.

İç talep büyümeye 0,6 puan katkı verdi. Net dış talep ise -0,4 puan katkı sağladı.

İkinci çeyrekte ihracat %1,5 arttı.

Zayıflayan yen ihracat için bir artıdır ve Japon ürünlerini denizaşırı ülkelerde daha ucuz hale getirme eğiliminde. Ancak bu etki son çeyrekte nispeten sınırlı kaldı. Japon yeni bu yılın başlarında 160 yen seviyelerinde işlem görüyordu.

Son iki çeyrek öncesinde, 2023 yılının Ekim-Aralık döneminde %0,1 büyüme kaydettikten sonra Ocak-Mart çeyreğinde %0,6 daralan ekonomi, Japonya ekonomisinin son dönemde zayıf genişleme dönemleri arasında nasıl daralma dönemlerine girdiğinin altını çiziyor.