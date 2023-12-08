Japonya ekonomisi tahminlerden daha hızlı daraldı

Japonya'da hem tüketici hem de işletme harcamaları daralarak üçüncü çeyrekte GSYH'nındüşmesine neden oldu. Veriler, uzun süreli enflasyonun alışveriş yapanların cesaretini kırması nedeniyle reel ücretlerin ve hane halkı harcamalarının Ekim ayında düşmeye devam ettiğini gösterdi.

Kabine Ofisi tarafından revize edilen veriler, ekonominin Temmuz-Eylül döneminde daha önce tahmin edilen %2,1'lik daralmadan ve %2,0'lik piyasa tahminlerinden dana fazla, %2,9 oranında daraldığını ortaya koydu.

İlk tahminde yüzde 0,6 düşüş olarak açıklanan sermaye harcamaları değişimi, %0,5'lik düşüş beklentilerinden daha iyi geldi. Sadece yüzde 0,4 daraldı.

Ekonominin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim, ilk tahmindeki çoğunlukla sabit bir performansa karşın Temmuz-Eylül döneminde %0,2 düştü.

Daiwa Securities ekonomisti Kota Suzuki, "Kişisel tüketimdeki zayıflık öngörülebilir gelecekte de devam edecek gibi görünüyor, zira gerçek harcanabilir gelirin düşüşünü sürdürmesi muhtemeldir, bu da tüketimin yavaşlamasında bir faktör olarak görülüyor" dedi.

Çalışma bakanlığına göre enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretlerin Ekim ayında yıllık bazda %2,3 düşerek art arda 19'uncu düşüşünü işaret ettiğini, ancak Eylül ayındaki %2,9'luk düşüşten daha yavaş olduğunu gösterdi.