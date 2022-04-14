Japonya Maliye Bakanı Suzuki de deflasyondan tamamen kurtulmak için hükümetin BOJ ile yakın şekilde çalışarak mümkün olan tüm kaynakları kullanacağını vurguladı.

Parlamentoda konuşan Wakatabe, kurların ekonominin temel göstergelerini yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesini arzu ettiklerini de vurguladı.