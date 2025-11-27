CANLI BORSA
Japonya'da bir ilk: Vergi gelirleri 80 trilyon yeni aşacak

Japonya’nın 2025 mali yılı genel hesap vergi gelirlerinin ilk kez 80 trilyon yen seviyesini geçerek yaklaşık 80,7 trilyon yene ulaşması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2025 15:22

Yomiuri gazetesinin, hükümet ve iktidar partisi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu rakam, başlangıç bütçesi hazırlanırken öngörülen 77,8 trilyon yenlik tahmini 2,9 trilyon yen aşıyor. Böylece vergi gelirleri, 2024 mali yılında kaydedilen 75,2 trilyon yenin de üzerine çıkarak art arda altıncı kez rekor kırmış olacak.

Maliye Bakanlığı, 21 Kasım'da onaylanan kapsamlı ekonomik tedbirleri finanse etmek amacıyla hazırlanacak 2025 mali yılı ek bütçesi için vergi tahminlerini yeniden hesapladı. Geçici benzin vergisi ek yükünün kaldırılması nedeniyle bazı gelirlerde düşüş beklenmesine rağmen, fiyat artışlarının tüketim vergisi gelirlerini yükseltmesi ve ücret artışlarının gelir vergisine olumlu yansıması toplam tahmini geliri artırdı.

Cuma günü Kabine tarafından onaylanması beklenen ek bütçede genel hesap harcamalarının 18 trilyon yenin üzerine çıkacağı belirtiliyor. Hükümet, bu harcamaları başlangıç tahminlerini aşan vergi gelirleri, bazı vergi dışı gelirler ve yaklaşık 11,6 trilyon yenlik ek devlet tahvili ihracıyla finanse etmeyi planlıyor. Bu tutar, 2024 mali yılı ek bütçesinde ihraç edilen 6,7 trilyon yenlik ek tahvil miktarının oldukça üzerinde.

Ek bütçe, 2025 mali yılı toplam tahvil ihracını başlangıç bütçesindeki 28,6 trilyon yen seviyesinin üzerine çıkaracak olsa da hükümet, yıl genelinde toplam ihracı 2024 mali yılında ek bütçe dahil yapılan 42,1 trilyon yenlik seviyenin üzerine çıkarmamayı hedefliyor.

