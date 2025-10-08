Japonya'da imalat sektörü güveni, otomotiv etkisiyle geriledi

CANLI BORSA
Reuters Ekonomik Güven Endeksi anketi, Japon otomotiv sektöründe iş güveninin keskin şekilde düşmesiyle birlikte, imalat sektörü güven endeksinin dört ay sonra ilk kez gerilediğini ortaya koydu.

Şirketler, ABD tarifeleri, artan maliyetler ve zayıf denizaşırı talep ile mücadele ediyor.

Ankete göre imalat sektörü ekonomik güven endeksi ekim ayında 13 seviyesinden 8'e düşerek temmuz ayından bu yana en düşük okumasına geriledi. Ocak ayına kadar 4'e düşmesi bekleniyor. Otomotiv ve ulaşım makineleri sektöründeki güven endeksi ise en keskin düşüşü yaşayarak 33 puanlık kayıpla 9 seviyesine indi.

Ankete katılan 9 imalat sektöründen 5'inin alt endeksi ekim ayında düşüş gösterdi. Makine ve hassas ekipman sektörleri de tarife baskısından mustarip olduğunu bildirdi.

