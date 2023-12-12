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Japonya'da üretici fiyat endeksi yavaşladı

Japonya'da şirketlerin birbirlerine uyguladıkları mal ve hizmet fiyatlarını ölçen şirket malları üretici fiyat endeksi Kasım ayında keskin bir şekilde yavaşladı, ancak yine de piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2023 09:03

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2023 09:03

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a revize edilen oranın yüzde 0,1'e düşeceği yönündeydi.

Fiyatlarda gerileme, Japonya ekonomisindeki maliyet baskısının hafiflediğine işaret ediyor.

Fiyatlarda aylık bazda ise piyasanın beklediği şekilde yüzde 0,2 artış oldu.

Veriler, BoJ'un üretici enflasyonunun düşen emtia fiyatları ve geçen yıl yakıt maliyetlerinde yaşanan keskin artışın baz etkisiyle yavaşlamaya devam edeceği yönündeki görüşünü teyit etmiş oldu.

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