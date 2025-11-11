Japonya’dan yapay zeka hamlesi: Stratejik yatırımlara vergi teşviki geliyor

Hükümet planını Pazartesi günü Başbakan Sanae Takaichi başkanlığındaki Japonya büyüme stratejisi konseyinin ilk toplantısında açıkladı. Kabine bakanları ve uzmanlardan oluşan konsey, hükümetin bu ay sonlandırmayı hedeflediği kapsamlı ekonomik politikalara dahil edilecek temel önlemleri derledi.

Temel önlemler arasında gemi inşa kapasitesini genişletmek için büyük ölçekli özel yatırımları desteklemek, yeni nesil yarı iletken geliştirmeyi teşvik etmek ve nadir metaller gibi kritik malzemeler için tedarik zincirlerini güçlendirmek yer alıyor.

Japonya'nın iki ülke arasındaki ABD tarifeleri anlaşmasının bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne 550 milyar dolar (yaklaşık 85 trilyon yen) yatırımını ilerletmek için Japon hükümeti, plan kapsamında yatırım ve finansman sağlayacak olan Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası'nın mali temelini de güçlendirecek.

Konsey ayrıca ulusal teknolojik yetenekleri ve rekabet gücünü güçlendirmek ile insan kaynakları geliştirmeyi içeren birden fazla sektörü kapsayan sekiz konu belirledi. Merkezi ve yerel yönetimlerin tedarik yaptıklarında ödedikleri birim fiyatı artırmak ve hastanelerde ücret artışlarını desteklemek gibi ücretleri yükseltmeye yönelik önlemleri de kaydetti.

Bu politikaların enflasyonun etkilerine karşı mücadele politikalarıyla birlikte 2025 mali yılı için ek bütçe taslağına yansıtılması bekleniyor.

Takaichi yönetimi 4 Kasım'da bir büyüme stratejisi karargahı kurdu ve bu karargah artık büyüme stratejisi komuta merkezi olarak hizmet veriyor. Hükümet, karargah altında hizmet veren konsey aracılığıyla önümüzdeki yaz bir stratejiyi sonuçlandırmayı planlıyor.