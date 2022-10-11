JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin ve küresel ekonominin gelecek yılın ortasına kadar bir resesyona girebileceklerini söyledi.

CNBC'ye konuşan Dimon, hızla yükselen enflasyon, büyük faiz artırımları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Fed'in parasal sıkılaştırmasının bilinmeyen etkilerinin potansiyel bir resesyonun göstergeleri arasında olduğunu vurguladı.

Dimon, "Bunlar, ABD ve dünya ekonomini resesyona itecek çok, çok ciddi şeyler. Avrupa hali hazırda resesyonda ve ABD'nin şu andan 6-9 ay sonra bir çeşit resesyona girmesi büyük olasılık" diye konuştu.

S&P 500'ün cari seviyelerinden bir yüzde 20 daha aşağı gelebileceğini de ifade eden Dimon, "Bu yüzde 20'lik düşüşün ilk yüzde 20'lik düşüşten çok daha acı verici olması muhtemel" dedi.