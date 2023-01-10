JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon Fed'in faizleri şu an beklenenden daha yüksek seviyeye çıkarabileceğini ancak geçen seneki artışların tam etkisini görmek için faiz artışına ara verilmesini tercih edeceğini söyledi.

ABD'nin en büyük bankasının CEO'su olan Dimon faizde yüzde 5'lik rakamın yeterli olmayabileceğini belirterek "Faiz artışında ilerlemek konusunda biraz yavaş davrandık. Ancak 3 veya 6 ay beklemenin zararı olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Dimon'ın bu mesajları Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin öncesinde geldi. Fed yetkilileri 4 kez üst üste 75 baz puanlık faiz artışından sonra geçen ay artış hızını yavaşlatmış ve 50 baz puan artışla yola devam ederek faizi yüzde 4,25-4,5 aralığına çekmişti.

Dimon ekonomideki genel görünüme dair ise tüketicinin hala güçlü olduğunu ancak risklerin yüksek kalmaya devam ettiğini söyledi.

Goldman Sachs ve Morgan Stanley işten çıkarmalar yaparken Dimon JPMorgan'ın işe alımlara devam ettiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası'nın 2 yetkilisi, Pazartesi günü yaptıkları değerlendirmelerde, faizlerin yüzde 5'in üzerine çıkarılması ve sonrasında bir süre aynı seviyede tutulması gerekebileceğini belirtmişti. Bir panelde konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduğunu ve bunun da ekonomideki talep fazlasını ortadan kaldırmak için faiz oranlarını yüzde 5-yüzde 5,25 bandına çıkarmayı gerektireceğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de şu anda yüzde 4,25-4,50 olan politika faizinin, enflasyonu aşağı getirmek için yüzde 5,0-5,25'e gitmesi ve orada kalması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.