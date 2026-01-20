JPMorgan gelişen paralar için frene bastı! Tavsiye düşürdü, sinyali verdi

CANLI BORSA
JP Morgan, gelişmekte olan ülke para birimlerine ilişkin tavsiyesini düşürdü. Güçlü bir performansla geçen yılın ardından kısa vadeli pozisyonlanmanın aşırı yoğunlaştığını ve risklerin yükseldiğini vurgulayan ABD’li yatırım bankası, sat sinyali verdi.

20 Ocak 2026

Son Güncelleme Tarihi 20 Ocak 2026 09:09

JP Morgan, gelişmekte olan ülke para birimlerine ilişkin tavsiyesinde değişikliğe gitti. Banka gelişen ülke para birimleri için önerisini "ağırlık artır"dan "piyasa ağırlığı"na çektiğini duyurdu.

GÜNEY AFRİKA İÇİN TAVSİYE AŞAĞI YÖNLÜ

Banka, Güney Afrika randına yönelik tavsiyesini de aynı şekilde aşağı yönlü revize etti. JP Morgan, son bir hafta içinde Orta ve Doğu Avrupa piyasalarındaki riskleri azalttığını, Meksika pesosuna ilişkin görüşünü de yeniden ayarladığını hatırlattı.

RİSK AZALTMAK ÖNEMLİ

Stratejistler, yatırımcılara gönderdikleri notta, kısa vadede piyasada kalabalıklaşmanın arttığı dönemlerde risk azaltmanın gerekli olabileceğini vurgulayarak, "Bize göre şu an bu dönemlerden biri" değerlendirmesinde bulundu.

SAT SİNYALİ TETİKLENDİ

JP Morgan analistleri, yıl başından bu yana gelişmekte olan ülkelere yönelik yeni sermaye girişlerinin, bankanın kendi geliştirdiği Gelişmekte Olan Piyasa Döviz Risk İştahı Endeksi'ni "aşırı alım" bölgesine taşıdığını ve "sat" sinyalini tetikleyen seviyelerin üzerine çıkardığını ifade etti. Bu nedenle kısa vadede kâr realizasyonuna gidildiği belirtildi.

VENEZUELA, İRAN VE GRÖNLAND...

Raporda ayrıca Venezuela ve İran kaynaklı gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik tartışmalar, ABD Yüksek Mahkemesi kararları ve Grönland üzerinden gündeme gelen yeni tarife tehditlerinin piyasalarda ek belirsizlik yarattığına dikkat çekildi.

JP Morgan'a göre, küresel volatilitenin ve risk primlerinin görece düşük seviyelerden başladığı mevcut ortamda, söz konusu belirsizlikler kısa vadede piyasalarda geri çekilmeye yol açabilir.

