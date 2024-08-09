Fed üyesi Schmid: Enflasyonun soğuduğuna dair güven artıyor

ABD Merkez Bankası'nın (FED) "şahin" politika yapıcılarından biri olan Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, son "cesaret verici" verilerin kendisine enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla güven verdiğini ve Fed'in faiz oranındaki indirim için tabloyu hazırladığını söyledi.

Schmid, "Enflasyonda onlarca yıldır yaşadığımız şok göz önüne alındığında, verilerde en iyiden ziyade en kötüyü aramalıyız." dedi.

Kansas City Fed Başkanı, fiyatların değişken olabileceğini ve Fed'in enflasyonun gidişatından emin olmak için "daha uzun sürelere" ihtiyacı olduğunu belirtti.

Schmid şöyle devam etti:

"Ancak enflasyon düşük kalmaya devam ederse, görevimizin olan fiyat istikrarı sağlama yolunda ilerlediğimize olan güvenim artacak ve buna bağlı olarak politika duruşunu ayarlamanın uygun olacağını düşünüyorum."

Fed geçen hafta politika faizini bir yılı aşkın süredir olduğu %5,25-%5,50 aralığında bırakmayı tercih etti; Ancak enflasyon ve istihdam risklerinin daha dengeli hale gelmesi nedeniyle gelecek ay borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlayabileceğinin sinyalini verdi.