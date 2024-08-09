CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Fed üyesi Schmid: Enflasyonun soğuduğuna dair güven artıyor

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, "Son veriler enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla güven veriyor" dedi.

Oluşturma Tarihi 09 Ağustos 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 09 Ağustos 2024 09:38

ABD Merkez Bankası'nın (FED) "şahin" politika yapıcılarından biri olan Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, son "cesaret verici" verilerin kendisine enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla güven verdiğini ve Fed'in faiz oranındaki indirim için tabloyu hazırladığını söyledi.

Schmid, "Enflasyonda onlarca yıldır yaşadığımız şok göz önüne alındığında, verilerde en iyiden ziyade en kötüyü aramalıyız." dedi.

Kansas City Fed Başkanı, fiyatların değişken olabileceğini ve Fed'in enflasyonun gidişatından emin olmak için "daha uzun sürelere" ihtiyacı olduğunu belirtti.

Schmid şöyle devam etti:

"Ancak enflasyon düşük kalmaya devam ederse, görevimizin olan fiyat istikrarı sağlama yolunda ilerlediğimize olan güvenim artacak ve buna bağlı olarak politika duruşunu ayarlamanın uygun olacağını düşünüyorum."

Fed geçen hafta politika faizini bir yılı aşkın süredir olduğu %5,25-%5,50 aralığında bırakmayı tercih etti; Ancak enflasyon ve istihdam risklerinin daha dengeli hale gelmesi nedeniyle gelecek ay borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlayabileceğinin sinyalini verdi.

İlginizi Çekebilir
Almanya’nın ihracatı haziranda geriledi Almanya'nın ihracatı haziranda geriledi 07 Ağustos 2024 14:15
Küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi devam ediyor Küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi devam ediyor 07 Ağustos 2024 11:41
Almanya’da sanayi üretimi haziranda arttı Almanya'da sanayi üretimi haziranda arttı 07 Ağustos 2024 13:41
S&P 500’ün korku endeksi 27,71’ye geriledi S&P 500'ün korku endeksi 27,71’ye geriledi 07 Ağustos 2024 10:42
Brent petrol güne düşüşle başladı Brent petrol güne düşüşle başladı 07 Ağustos 2024 10:09
Japonya tasarruf yerine yatırımları teşvik eden politikasını değiştirmedi Japonya tasarruf yerine yatırımları teşvik eden politikasını değiştirmedi 07 Ağustos 2024 09:48
BoJ Başkan Yardımcısı Uchida: Piyasalar istikrarsız olduğunda faiz artırmayacağız BoJ Başkan Yardımcısı Uchida: Piyasalar istikrarsız olduğunda faiz artırmayacağız 07 Ağustos 2024 09:45
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 08 Ağustos 2024 10:04
S&P Global’den Fed faiz tahmini S&P Global'den Fed faiz tahmini 07 Ağustos 2024 09:41
Yurt içi piyasalarda gözler Enflasyon Raporu’nda Yurt içi piyasalarda gözler Enflasyon Raporu'nda 08 Ağustos 2024 09:18
Goldman Sachs Ceo’su Solomon: Sonbaharda Fed’den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz Goldman Sachs Ceo'su Solomon: Sonbaharda Fed'den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz 07 Ağustos 2024 09:37
Çin’in ihracatı üst üste dördüncü ayda da arttı Çin'in ihracatı üst üste dördüncü ayda da arttı 07 Ağustos 2024 09:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler