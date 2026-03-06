Katar enerjisi krizi: Petrol 150 dolara yükselebilir

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, İran'ın Katar'ın en büyük LNG tesisi Ras Laffan'a düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından üretimde "mücbir sebep" ilan ettiklerini belirtti.

Kaabi, savaşın devam etmesi halinde küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağını, enerji fiyatlarının hızla yükseleceğini ve bazı ürünlerde kıtlık yaşanabileceğini söyledi. Ayrıca fabrikaların tedarik sorunları nedeniyle zincirleme iflas riskiyle karşı karşıya kalacağını öngördü. Gaz fiyatlarının MMBTU başına 40 dolara (MWh başına 117 Euro) kadar çıkabileceğini de ekledi.

Katar'ın 30 milyar dolarlık North Field (Kuzey Sahası) genişleme projesinin gecikeceğini ve normal üretime dönmenin haftalar ila aylar alabileceğini belirten Kaabi, Hürmüz Boğazı'ndaki olası ticaret kesintilerinin sadece petrol ve gazı değil, petrokimya ve gübre sektörlerini de etkileyeceğini vurguladı.

77 milyon tondan 126 milyon tona çıkması planlanan North Field genişleme projesinin 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor. Ancak saldırıların durması ve güvenliğin sağlanması halinde üretim yeniden başlayacak. Kaabi, "İnsanlarımızı tehlikeye atamayız. Bombalanırken teslimat yapmadığımız için güvenilmez sayılmayız" dedi.