Küresel ekonomideki en büyük riskler

Uzmanlara göre küresel Merkez Bankaları'nın uzun yıllardır görülen en yüksek enflasyon karşısında uyguladığı sıkı para politikaları, bu politikaların büyümeye olumsuz etkileri, Ukrayna'da devam eden savaş, gıda krizi, iklim değişikliği küresel ekonomi için en büyük risklerin başında geliyor.

"Dünya ve özellikle Avrupa'nın bugün karşı karşıya olduğu en büyük ekonomik risk enerji ve gıda krizi. Fiyatlardaki büyük artış sadece yoksul kesimin değil, orta-alt gelir grubunun da bunlara ulaşımını zorlaştırıyor. Karşı karşıya olduğumuz en büyük risklerden biri de Orta Doğu ve Avrupa'da açlık krizi. Enerji arzındaki sıkıntılar nedeniyle bu kış değil, sonraki kış zorluklar yaşanacak. Bu da Avrupa'da sosyal çalkantı riskini artıracak."

"Küresel toplum iklim değişikliğinden, biyolojik çeşitliliğin azalmasına, ormansızlaşma ve içme suyundaki mikroplastiklerin yayılmasına kadar kadar geniş çaplı ve hızlı bir çevresel bozulma ile karşı karşıya. Politik sistemimiz ve küresel yönetim mekanizmaları karşı karşıya olduğumuz bu riskleri karşılamak konusunda ne yazık ki yetersiz."

"En büyük ekonomik risk ABD'li tüketicilerin fiyatlarda artışın süreceğini beklemesi ve bu varsayımla harcama yapması.. Enflasyonun yükselişin devam edeceğine dair riskler gittikçe artıyor. Fed fiyat artışlarının kalıcı hale gelmemesi için elinden geleni yapıyor." Berkeley Üniversitesi ekonomi profesörü ve eski IMF Baş Ekonomisti Maurice Obstfeld

FREEDOM ACQUİSİTİON I CORP ÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CREDİT SUİSSE GROUP ESKİ CEO'SU TİDJANE THİAM

"Bu noktada en büyük risk politika hataları. Derin ve uzun süreli bir resesyonu tetiklemeden enflasyonu düşürecek doğru politika karışımını bulmak ve tedarik zincirlerini küresel olarak daha dirençli hale getirmek önemli olacak."

"En büyük ekonomik risk stagflasyon. Fiyatların sürekli ve hızlı biçimde artarken dünyanın derin resesyona girmesi. Bu senaryoda merkez bankalarının eli kolu bağlanacak. Büyümedeki düşüş durduralamayacak ve aynı zamanda yüksek faiz oranlarıyla finansal stres körüklenecek. Bu senaryoya henüz çok yakın olmasak da bu tür bir gelişme beklemek makul görünüyor."

CİTİGROUP LATİN AMERİKA ŞEF EKONOMİSTİ ERNESTO REVİLLA

"Kısa vadede Fed konusunda endişeliyim. 12-18 aylık dönemde Latin Amerika'daki risklerin çoğu buradan gelecek. Büyümenin düşeceğinden ve enflasyonun yükseleceğinden kaygılıyım. Orta vadede Latin Amerika'nın yeni bir büyüme hikayesi bulup bulmayacağından şüpheliyim. Dünya Çin'in daha az büyüdüğü, küreselleşmenin azaldığı daha zorlu bir senaryoya ilerliyor."

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ SAHİBİ VE CİTY UNİVERSİTY OF NEW YORK GRADUATE CENTER ÖĞRETİM ÜYESİ PAUL KRUGMAN

"Uzun vadede iklim değişikliği, savaş gibi korkunç riskler var. Kısa vadede ise en büyük risk Fed'in faiz artışında aşırıya kaçıp sonrasında frenlere de çok sert basması."

BANK FOR INTERNATİONAL SETTLEMENTS (BIS) BAŞKANI AGUSTİN CARSTENS

"En büyük sorun belirsizlik ve jeopolitik senaryo. Petrol şokunun uzun sürmesi ekonomik toparlanmayı zorlaştıracak. Bu da enflasyonun daha yüksek maliyetle kontrol altına alınmasına neden olacak. Orta vadede en büyük zorluk ekonomilerin yeniden büyüyüp büyümeyeceği. Yapısal konulardaki müzakereleri hızlandırmalıyız"

OHİO STATE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ PROFESÖRÜ TREVON LOGAN

"En büyük risk enflasyon. Fiyatlardaki yükseliş herkesin alım gücünü eritiyor. Bu tüketicilere zarar verirken harcamaların azalması büyümeye de sekte vurabilir. İkinci risk enflasyonu düşürmek için yapılan parasal sıkılaşmayla talebin azalıp, işsizliğin artması. Üçüncü olarak ekonomi 197-80'lerde olduğundan farklı. Sıkı para politikasının ekonomiye nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Fed fon faizi nerede olacak? Bu politika riski. Her 2 yönde de yapılacak büyük hataların önemli etkileri olabilir."

Dünyanın en uzun süre MB Başkanı görevi yapan Romanya MB Başkanı Mugur Isarescu

"En büyük risk stagflasyon. 1970'li yıllarda yaşanan stagflasyonu hatırlıyorum. 10 yıl sürmüştü. Ancak o dönemki şok sanırım daha azdı. Petrolün varil fiyatı 1 dolardan 10 dolara yükselmişti. Ekonomik, mali ve parasal politikalarla bu şokun üstesinden gelmek kolay olmuyor. Hepimiz çözüm arayışındayız. Faizi yüzde 16-20'lere yükseltmek tek başına bu çözümlerden biri değil, ancak enflasyonun yükseldiği bir ortamda bazı ülkelerin yaptığı gibi faiz düşürmek de çözüm değil. Küresel çapta resesyondan kaçınmak çok zor olacak."



JPMORGAN VARLIK YÖNETİMİ AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA ŞEF STRATEJİSTİ KAREN WARD

"En büyük aşağı yönlü risk, yavaşlayan ekonomik aktivitenin enflasyonu yavaşlatmaması. Talepteki azalma ve tüketici fiyatlarında gerileme devam ettikçe merkez bankalarının frene çok hızlı basması gerekmeyecek ve yumuşak iniş yapabilecek. Eğer enflasyonda yapışkanlık sürerse aşağı yönlü gidişat daha belirgin olacak. Bu da Merkez Bankaları ile hükümetler arasındaki çatışmaya neden olacak."

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ BAŞKANI NGOZİ OKONJO-IWEALA

"En büyük risk Ukrayna'da devam eden savaş."