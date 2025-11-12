CANLI BORSA
Küresel elektrikli ve hibrit araç satışları ekimde 2 milyona yaklaştı

Piyasa araştırma şirketi Rho Motion tarafından derlenen verilere göre, küresel tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışlarının Ekim ayında büyük pazarlardaki güçlü talep sayesinde yüzde 23 artarak 1,9 milyon adede ulaştı.

Avrupa, Almanya, Fransa ve İngiltere'deki güçlü taleple bölgesel elektrikli araç büyümesine öncülük etti.

Çin dünyanın en büyük otomobil pazarı ve küresel elektrikli araç satışlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.

Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, Çin'de elektrikli ve içten yanmalı araçlar arasındaki fiyat paritesinin Avrupa veya Kuzey Amerika pazarlarıyla karşılaştırıldığında çok daha yakın olduğunu söyledi.

Lester, 7.500 dolarlık vergi kredisinin sona ermesinin ardından talebin azalmasıyla elektrikli araç satışlarının Ekim'de yüzde 41 düştüğünü belirtti.

Çin satışları yaklaşık 1,3 milyon araca yükseldi. Avrupa satışları yüzde 36 artışla 372.786 adede ulaştı. Kuzey Amerika satışları yüzde 41 düşüşle 100.370'e geriledi. Dünyanın geri kalanındaki satışlar yüzde 37 artışla 141.368 araca çıktı.

