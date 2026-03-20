Küresel enflasyon alarmı: Orta Doğu gerilimi enerji fiyatlarını ve ekonomiyi sarsıyor

Orta Doğu’daki çatışmaların Hürmüz Boğazı’nda enerji akışını aksatması, petrol ve doğal gaz fiyatlarını sert yükseltti. Artan maliyetler küresel enflasyonu yeniden tetiklerken, büyüme üzerinde de aşağı yönlü riskleri güçlendiriyor.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2026 14:53

Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği bu kritik hattaki aksama, enerji arzını ciddi şekilde baskıladı ve tedarik zincirine yönelik endişeleri artırdı.

PETROL VE DOĞAL GAZ FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı 70-80 dolar bandından 114 dolara kadar yükseldi. Aynı şekilde doğal gaz fiyatlarında da özellikle Avrupa piyasalarında keskin artışlar görüldü.

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ÜÇLÜ ETKİ

Uzmanlara göre enerji krizinin enflasyona etkisi üç kanaldan gerçekleşiyor. Artan enerji fiyatları doğrudan tüketiciye yansırken, üretim maliyetlerinin yükselmesi çekirdek enflasyonu tetikliyor. Ayrıca belirsizlik ortamı, enflasyon beklentilerini bozarak fiyat artışlarının kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

KÜRESEL BÜYÜME TEHLİKEDE

Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması, dünya ekonomisi için ciddi bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, petrolün bir yıl boyunca 100 dolar seviyesinde kalması halinde küresel büyümede düşüş yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

GÜBRE VE GIDA FİYATLARINDA ZİNCİRLEME ETKİ

Bölgedeki kriz yalnızca enerji piyasalarını değil, gübre ve LNG sevkiyatını da etkiledi. Gübre fiyatlarında yüzde 25-35 arasında artış yaşanması, önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının da yükselme riskini beraberinde getiriyor.

MERKEZ BANKALARI TEMKİNLİ

Artan enflasyon baskıları, merkez bankalarının para politikalarında daha temkinli hareket etmesine neden oluyor. Olası enerji şoklarının devam etmesi halinde faiz indirimlerinin durabileceği, hatta yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

ABD'DE AKARYAKIT FİYATLARI HIZLA ARTTI

Yükselen petrol fiyatları ABD'de doğrudan tüketiciye yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında kısa sürede yüzde 30-40'a varan artışlar görülürken, bu durum ulaşım ve üretim maliyetlerini de yukarı çekti.

AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Avrupa'da doğal gaz fiyatları savaş öncesine kıyasla yüzde 90'dan fazla artış gösterdi. Enerji maliyetlerindeki yükselişin hem hane halkı harcamalarını hem de sanayi üretimini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

ENFLASYON VE BÜYÜME DENGESİ ZORLAŞIYOR

Artan enerji maliyetleri, küresel ekonomide enflasyonu yukarı çekerken büyümeyi aşağı yönlü baskılıyor. Bu durum, ekonomiler için "yüksek enflasyon-düşük büyüme" riskini yeniden gündeme taşıyor.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BELİRSİZLİK ARTIYOR

Orta Doğu'daki gerilimin süresi ve şiddeti, enerji fiyatlarının seyri açısından belirleyici olacak. Mevcut tablo, enflasyonun kalıcı hale gelme riskinin arttığını ve dünya ekonomisinin daha kırılgan bir döneme girdiğini gösteriyor.

