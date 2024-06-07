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Küresel gıda fiyatları art arda üçüncü kez arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin, mayısta tahıl ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki ivmelenmeye bağlı olarak yüzde 0,9 artışla 120,4 puana yükseldiğini bildirdi. Artışta tahıl, et ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki yükselişler etkili oldu.

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2024 13:08

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin mayıs ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre endeks, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 120,4 puan değerini aldı.

Endeksin mayısta art arda üç aydır artmasında tahıl, et ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki yükselişler etkili oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi, Kuzey Amerika ve Ukrayna'da hasada yönelik artan endişelerin de etkisiyle mayısta önceki aya göre yüzde 6,3 artarken, yıllık bazda yüzde 8,2 düştü.

Tüm başlıca tahılların küresel ihracat fiyatları bir önceki aya göre yükselirken, en fazla artış buğdayda görüldü.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, palm yağının küresel fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle aylık yüzde 2,4 gerilerken, yıllık bazda yüzde 7,7 arttı.

Palm yağı fiyatları, Güneydoğu Asya'daki üretimin mevsimsel olarak artması ve uzun süredir devam eden zayıf küresel ithalat talebi nedeniyle mayısta art arda ikinci kez geriledi.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'da yeni hasat sezonunun iyi başlaması ve küresel arz görünümünün iyileşmesine katkıda bulunan elverişli hava koşullarının etkisiyle yüzde 7,5 düştü.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, yaz tatili öncesinde perakende ve gıda hizmetleri sektörlerinden gelen talep artış, Batı Avrupa'da süt üretiminin tarihi seviyelerin altına düşebileceğine dair piyasa beklentileri ve Okyanusya'da mevsimsel olarak yumuşayan süt üretiminin etkisiyle aylık bazda yüzde 1,8, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,3 arttı.

Et Fiyat Endeksi de kümes hayvanları ve büyükbaş hayvan etlerinin uluslararası fiyatlarının düşmesinin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

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