Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'da yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması halinde enerji fiyatlarının ve genel enflasyonun yarı yarıya düşeceğini ama bunun için Brüksel'de siyasi karar alınması gerektiğini belirtti.

Yaptırımlardan dolayı Macaristan'ın daha önce 7 milyar avro ödediği enerji için bugün 17 milyar avro ödediğini anlatan Orban, Macaristan'ın yaptırımları engelleme gücünün bulunmadığını ama bunu Almanya ya da Fransa gibi büyük devletlerin yapabileceğini dile getirdi.

Savaştan ve yaptırımlardan dolayı Avrupalıların büyük zarara uğradığını savunan Orban, "Amerika'nın savaşta kazandığı, Avrupa'nın ise kaybettiği kesin. Rusya'nın kazanıp ya da kaybettiği konusunda ise tartışma var. Eğer para üzerinden konuşursak Rusya'nın çok da fazla kaybettiğini söyleyemeyiz." diye konuştu.

ERASMUS BURSLARI BÜTÇEDEN ÖDENECEK

AB Komisyonu'nun Macaristan'daki vakıf üniversitelerinin AB'nin Erasmus programından yararlanamayacağı yönündeki kararına tepki gösteren Orban, AB'yle anlaşma olmaması halinde bile Macar öğrencilerin hiçbir şekilde zarar görmeyeceğini, bursların gerekirse ülke bütçesinden ödeneceğini söyledi.

AB Komisyonu'nun, aktif siyaset yapan kişilerin vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetinde görev almamaları talebinin doğru olmadığını belirten Orban, Batı Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren birçok üniversite mütevelli heyetinde politikacıların görev yaptığını öne sürdü.

Orban, Macaristan ile AB arasındaki sorunların daha derin olduğunu, Brüksel'deki bürokratların, üye ülkeler yerine "büyük Avrupa imparatorluğu" istediğini, Macar hükümetinin ise egemenliğini ve kendi çıkarını korumak istediğini kaydetti.