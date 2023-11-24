CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Malezya'da enflasyon son iki yılın en düşüğünde

Malezya'da enflasyon son iki yılın en düşüğünde

Malezya'da enflasyon, gıda fiyatlarında yaşanan gerilemeyle birlikte son iki yılın en düşük seviyesine geldi.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2023 08:49

Son Güncelleme Tarihi 24 Kasım 2023 08:49

Malezya İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 1,9 olan enflasyonun yüzde 1,8 seviyesine ineceği yönündeydi.

Böylece enflasyon 2021 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Analistler, baz etkisi ve fiyat baskılarının geniş tabanlı bir yavaşlamaya işaret etmesiyle enflasyonda bir yumuşamayı bekliyorlardı.

Endekste yüzde 29,5 ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının Eylül ayında görülen yüzde 3,9'luk artışın ardından yüzde 3,6'ya gerilemesi, manşet enflasyondaki düşüşü destekledi.

Taze gıda ve hükümet tarafından yönetilen malların fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,4 arttı.

Ülkede aylık enflasyon artışı ise yüzde 0,1 olarak açıklandı.

Enflasyon verileri, bu ayın başındaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutarak, enflasyonun yıl boyunca ılımlı kalacağı öngörüsünde bulunan Malezya Merkez Bankası ile uyumlu bir görünüm sergiledi.

İlginizi Çekebilir
Deutsche Boerse’den DAX kararı Deutsche Boerse'den DAX kararı 23 Kasım 2023 09:13
ECB üyesi: Faizler zirvede veya zirveye yakın ECB üyesi: Faizler zirvede veya zirveye yakın 23 Kasım 2023 09:07
Rusya yazlık dizel yakıt ihracatı yasağını kaldırdı Rusya yazlık dizel yakıt ihracatı yasağını kaldırdı 23 Kasım 2023 09:03
Almanya açıkladı: Federal tahvilleri sonlandırıyor Almanya açıkladı: Federal tahvilleri sonlandırıyor 23 Kasım 2023 12:38
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Kasım 2023 10:01
Altın kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi Altın kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi 22 Kasım 2023 16:50
PBoC ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktardı PBoC ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktardı 22 Kasım 2023 16:38
ABD’de mortgage başvuruları arttı ABD'de mortgage başvuruları arttı 22 Kasım 2023 16:20
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Kasım 2023 13:14
Yurt içi piyasalarda gözler TCMB faiz kararına çevrildi Yurt içi piyasalarda gözler TCMB faiz kararına çevrildi 23 Kasım 2023 09:22
Arz riskleri azaldı: Fiyatlar geriledi Arz riskleri azaldı: Fiyatlar geriledi 22 Kasım 2023 16:18
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Kasım TCMB toplantısı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Kasım TCMB toplantısı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 23 Kasım 2023 12:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,02
%0,2019
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,41
%-0,159
EURO
997,58
%-0,242
DOLAR
986,73
%-1,3267
ALTIN
1.030,36
%3,0358
BORSA
1.006,41
%0,641
EURO
1.002,96
%0,2955
DOLAR
1.009,89
%0,9894
ALTIN
1.051,65
%5,1648
BORSA
1.052,63
%5,2632
EURO
1.025,23
%2,5231
DOLAR
1.745,63
%74,5627
ALTIN
1.652,17
%65,2169
BORSA
1.612,74
%61,2738
EURO
1.543,61
%54,3606
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler