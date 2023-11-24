Malezya'da enflasyon son iki yılın en düşüğünde

Malezya İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 1,9 olan enflasyonun yüzde 1,8 seviyesine ineceği yönündeydi.

Böylece enflasyon 2021 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Analistler, baz etkisi ve fiyat baskılarının geniş tabanlı bir yavaşlamaya işaret etmesiyle enflasyonda bir yumuşamayı bekliyorlardı.

Endekste yüzde 29,5 ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının Eylül ayında görülen yüzde 3,9'luk artışın ardından yüzde 3,6'ya gerilemesi, manşet enflasyondaki düşüşü destekledi.

Taze gıda ve hükümet tarafından yönetilen malların fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,4 arttı.

Ülkede aylık enflasyon artışı ise yüzde 0,1 olarak açıklandı.

Enflasyon verileri, bu ayın başındaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutarak, enflasyonun yıl boyunca ılımlı kalacağı öngörüsünde bulunan Malezya Merkez Bankası ile uyumlu bir görünüm sergiledi.