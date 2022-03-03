Mart 2022 kira artış oranı belli oldu! Şubat enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart 2022 için yüzde 25,98 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...

ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25,98 OLDU Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Mart 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart 2022 için yüzde 25,98 olarak gerçekleşti. Şubat ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Mart 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA Örnek Konut Kirası: 1.000 TL Kira Artış Oranı: %25,98 Mart 2022 Kira Artış Tutarı: 259,8 TL Mart 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.259,8 TL