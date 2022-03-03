Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart 2022 için yüzde 25,98 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu! Şubat enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
TÜİK’in Şubat ayı enflasyon verisini duyurmasıyla Mart 2022 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor. İşte merakla beklenen Şubat ayı enflasyon oranı sonrası Mart 2022 kira artış oranı hesaplaması…
ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25,98 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Mart 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart 2022 için yüzde 25,98 olarak gerçekleşti.
Şubat ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Mart 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:
MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Örnek Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %25,98
Mart 2022 Kira Artış Tutarı: 259,8 TL
Mart 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.259,8 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Mart 2022'de ödeyeceği kira zammı 259,9 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.259,8 TL lira olarak gerçekleşecek.
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