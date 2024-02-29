Meksika Merkez Bankası ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Meksika Merkez Bankası(Banxico), 2023 yılı dördüncü çeyreğin beklenenden daha zayıf geçmesinin ardından, bu yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürdü.

Banxico'nun üç aylık Ekonomi Raporu'na göre, GSYH bu yıl için önceki yüzde 3'lük tahmininden yüzde 2,8 artışa çekildi. Merkez Bankası 2025 yılı tahminini yüzde 1,5 olarak bıraktı.

Ülke ekonomisi 2022 yılındaki yüzde 3,9 büyümenin ardından geçen yıl yüzde 3,2 büyümede kaldı.

Meksika Merkez Bankası, Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde artan kamu harcamalarının tüketimi ve özel yatırımı desteklemesiyle büyümenin bu yılın ilk yarısına doğru artmasını bekliyor.

Banka, "Yılın ikinci yarısında, önceki seçim yıllarında gözlemlenenlere benzer şekilde bir yavaşlama öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu; 2024 yılında dış talepte zayıflık öngördüğünü de ifade etti.