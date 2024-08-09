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Meksika Merkez Bankası sürpriz bir kararla faiz oranını indirdi

Meksika Merkez Bankası (Banxico), sürpriz bir kararla Mart ayından bu yana ilk kez gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürdü; Çekirdek enflasyondaki düşüşün devam ettiğini vurgularken, daha fazla indirim için kapıyı açık bıraktı.

Oluşturma Tarihi 09 Ağustos 2024 09:56

Banxico'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %11,00'den %10,75'e çekildi. Böylece iki toplantı bekleyen Banka, yeniden gevşeme döngüsünü devam ettirdi. Piyasalarda beklenti faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Beş üyeli Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 2 üyesi faizin sabit kalması, 3 üyesi düşürülmesi yönünde oy kullandı. Başkan Yardımcısı Irene Espinosa ve Jonathan Heats, referans faizin %11,00 seviyesinde kalması gerektiğini savundu.

Banxico, temel enflasyonun değişken çekirdek dışı fiyatlardaki önemli artışlarla birlikte yükselmesine rağmen, enflasyon eğilimini daha iyi yansıtan çekirdek enflasyonun art arda on sekiz ay boyunca düşüş gösterdiğini belirtti.

Banka, Temmuz ayında %5,57 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun 2025 dördüncü çeyrekte %3 hedefine döneceği yönündeki beklentisini korudu.

Banka, sıkılaştırıcı bir parasal duruş sürdürmenin gerekli olduğunu belirtirken, yönetim kurulunun enflasyon ortamının gelecekte daha fazla faiz indiriminin tartışılmasına izin verebileceğini beklediğini ifade etti.

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