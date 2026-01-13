CANLI BORSA
Merkez bankalarından Powell'a destek

Küresel merkez bankalarının yetkilileri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a destek amacıyla ortak bir açıklama yayımladı. 11 merkez bankasının imzaladığı açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ve demokratik hesap verebilirlik çerçevesinde merkez bankalarının bağımsızlığının korunması kritik öneme sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 14:13

Son Güncelleme Tarihi 13 Ocak 2026 14:16

Trump yönetiminin baskılarıyla karşı karşıya kalan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a destek amacıyla, küresel merkez bankalarının yetkilileri ortak bir bildiri yayımladı.

Aralarında Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da yer aldığı 11 merkez bankasının imzaladığı açıklamada, "Hizmet ettiğimiz vatandaşların çıkarları doğrultusunda fiyat, finansal ve ekonomik istikrarı sağlamak son derece önemlidir. Bu nedenle, hukukun üstünlüğüne ve demokratik hesap verebilirliğe tam saygı göstererek bu bağımsızlığı korumak kritik önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem ise pazartesi günü yaptığı açıklamada Powell'a tam destek verdiğini belirtti. Macklem, Powell'ın kamu hizmetinde örnek bir duruş sergilediğini vurgulayarak, "Başkan Powell, zorlu koşullarda başarılı bir yönetim sergiliyor ve Fed'in kararlarını siyasi değil, veriye dayalı şekilde almasını sağlıyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da dahil olmak üzere birçok merkez bankası başkanı, para politikasının bağımsızlığına verdikleri önemi daha önce sıkça dile getirmiş ve Powell'a destek açıklamalarında bulunmuştu.

BİST En Aktif Hisseler