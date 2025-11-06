CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi New York Fed: ABD hane halkı borçları ılımlı artış gösterdi

New York Fed: ABD hane halkı borçları ılımlı artış gösterdi

New York Fed verilerine göre, ABD hane halkı borç seviyelerinin üçüncü çeyrekte ılımlı bir artış kaydettiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2025 08:44

Bölgesel Fed bankası, ekonomideki borçlanma konusundaki son raporunun parçası olarak, üçüncü çeyrek toplam borçlanmanın ikinci çeyreğe göre yüzde 1 veya 197 milyar dolar artarak 18,6 trilyon dolara ulaştığını açıkladı. Bir yıl öncesine göre toplam borçlanma 642 milyar dolar arttı.

Borçlanma kategorilerinin çoğu ikinci çeyreğe göre artış gösterdi. Mortgage bakiyeleri 137 milyar dolar artarak 13,1 trilyon dolara, kredi kartı bakiyeleri 24 milyar dolar artarak 1,23 trilyon dolara ve öğrenci kredileri 15 milyar dolar artarak 1,65 trilyon dolara yükseldi. New York Fed, otomobil kredisi borçlanmasının 1,66 trilyon dolar seviyesinde sabit kaldığını rapor etti.

New York Fed ekonomik araştırma danışmanı Donghoon Lee, basın açıklamasında "Hane halkı borç bakiyeleri ılımlı bir hızla büyürken, ödeme gecikme oranları istikrar kazanıyor" dedi.

Bir New York Fed araştırmacısı gazetecilerle yaptığı görüşmede, "Hane halkı bilançolarına bakarsanız, genel olarak oldukça iyi, oldukça güçlü görünüyorlar" ifadesini kullandı.

Araştırmacı, işgücü piyasasında yumuşama gören ekonominin mevcut durumunun ileride sorun olabileceğini ekledi. "Büyük soru, özellikle genç yaş grupları ve ırksal azınlıklar arasında işsizlik oranında artışlar görüyoruz, bunun ödeme gecikme oranlarında bir artışın yeniden başlamasına dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz."

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 04 Kasım 2025 11:35
ABD Hazinesi dördüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini düşürdü ABD Hazinesi dördüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini düşürdü 04 Kasım 2025 10:17
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 04 Kasım 2025 10:12
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 04 Kasım 2025 10:10
Fed yetkililerinden peş peşe piyasayı ’geren’ faiz açıklamaları Fed yetkililerinden peş peşe piyasayı 'geren' faiz açıklamaları 04 Kasım 2025 10:09
Brent petrolün varili 64,56 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 64,56 dolardan işlem görüyor 04 Kasım 2025 09:26
Çin’den yapay zeka hamlesi: Çip üreticilerine ucuz enerji desteği Çin'den yapay zeka hamlesi: Çip üreticilerine ucuz enerji desteği 04 Kasım 2025 09:22
ABD Hazine Bakanı, Yüksek Mahkeme’nin ’tarife’ duruşmasına katılacak ABD Hazine Bakanı, Yüksek Mahkeme'nin 'tarife' duruşmasına katılacak 04 Kasım 2025 09:14
Piyasalar ticaret gerilimi nedeniyle karışık seyrediyor Piyasalar ticaret gerilimi nedeniyle karışık seyrediyor 04 Kasım 2025 09:07
Japonya, ekonomik büyüme için strateji kurulu oluşturdu Japonya, ekonomik büyüme için strateji kurulu oluşturdu 04 Kasım 2025 09:04
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ekimde arttı Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ekimde arttı 03 Kasım 2025 14:10
OPEC+ üyelerinin üretim kararı petrol fiyatlarını tetikledi OPEC+ üyelerinin üretim kararı petrol fiyatlarını tetikledi 03 Kasım 2025 13:34
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler