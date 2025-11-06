New York Fed: ABD hane halkı borçları ılımlı artış gösterdi

Bölgesel Fed bankası, ekonomideki borçlanma konusundaki son raporunun parçası olarak, üçüncü çeyrek toplam borçlanmanın ikinci çeyreğe göre yüzde 1 veya 197 milyar dolar artarak 18,6 trilyon dolara ulaştığını açıkladı. Bir yıl öncesine göre toplam borçlanma 642 milyar dolar arttı.

Borçlanma kategorilerinin çoğu ikinci çeyreğe göre artış gösterdi. Mortgage bakiyeleri 137 milyar dolar artarak 13,1 trilyon dolara, kredi kartı bakiyeleri 24 milyar dolar artarak 1,23 trilyon dolara ve öğrenci kredileri 15 milyar dolar artarak 1,65 trilyon dolara yükseldi. New York Fed, otomobil kredisi borçlanmasının 1,66 trilyon dolar seviyesinde sabit kaldığını rapor etti.

New York Fed ekonomik araştırma danışmanı Donghoon Lee, basın açıklamasında "Hane halkı borç bakiyeleri ılımlı bir hızla büyürken, ödeme gecikme oranları istikrar kazanıyor" dedi.

Bir New York Fed araştırmacısı gazetecilerle yaptığı görüşmede, "Hane halkı bilançolarına bakarsanız, genel olarak oldukça iyi, oldukça güçlü görünüyorlar" ifadesini kullandı.

Araştırmacı, işgücü piyasasında yumuşama gören ekonominin mevcut durumunun ileride sorun olabileceğini ekledi. "Büyük soru, özellikle genç yaş grupları ve ırksal azınlıklar arasında işsizlik oranında artışlar görüyoruz, bunun ödeme gecikme oranlarında bir artışın yeniden başlamasına dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz."