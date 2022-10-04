New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun soğumakta olduğuna yönelik işaretlerin daha çok yeni gelişmekte olduğunu ve çekirdek fiyat baskılarının çok yüksek olmaya devam ettiğini belirterek Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için bastırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Enflasyon aşırı yüksek ve ısrarcı şekilde yüksek enflasyon ekonomimizin tam potansiyelini ortaya koyma kabiliyetini baltalıyor" diye konuşan Williams, "Daha sıkı para politikası talebi soğutmaya ve enflasyonist baskılara azaltmaya başladı, ancak işimiz henüz bitmedi" dedi.

Konuşmasında gelecek Fed toplantısında kaç puanlık bir faiz artırımı için oy kullanacağı konusunda bilgi vermeyen Williams, Fed'in talebi soğutmaya, enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru getirmeye yönelik adımlarını sürdüreceğini vurguladı.

Düşük ekonomik büyüme ve yüksek işsizliğini Fed'in enflasyon ile mücadele adımlarının çok olası yan etkileri olarak ortaya çıkabileceklerini belirten Willams, "Ekonomik aktvitesinin bu yıl yataya yakın olması ve gelecek yıl sadece ılımlı şekilde büyümesi, şu anda yüzde 3,75 olan işsizlik oranının 2023 sonuna kadar yüzde 4,5'e yükselmesi büyük osalık" diye konuştu.