New York Fed Başkanı Williams: Fed yüzde 2 enflasyon hedefine bağlı

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine, talebi sınırlanmış arz ile paralel seviyeye getirerek, gelecek birkaç yıl içinde geri getirme hedefine "kesinlikle" bağlı olduğunu söyledi.

NY Fed tarafından düzenlenen konferansta konuşan Williams, "Bizim işimiz açık: Bizim görevimiz güçlü bir ekonominin temeli olan fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesini sağlamak" dedi.

Williams, küresel tedarik zincirlerinin hala bozuk olduğunu not ederken, mal fiyatlarında son dönemde görülen düşüşün devam etmeyebileceğini vurguladı ve konut hariç tutulduğunda çekirdek hizmetlerde enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiğini, bunu arza göre çok yüksek olan talep tarafından yönlendirildiğini vurguladı.