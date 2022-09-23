Çin yönetiminin sıfır-COVID politikasını Mart 2023'e kadar devam ettirmesinin muhtemel göründüğünü ve bu politika çerçevesinde alınacak tedbirlerin büyüme üzerinde baskı yaratacaklarını öngören Nomura, 2023 için GSYH büyüme tahminini yüzde 5,1'den yüzde 4,3'e indirdi.

"ÇİN'İN İHRACATI GELECEK YIL ZAYIFLAYABİLİR"

Nomura, küresel ekonomide yavaşlamaya bağlı olarak Çin'in ihracatının gelecek yıl çok daha zayıf olabileceğini belirtirken, gayrimenkul sektöründe daralma ile araç satışlarını desteklemek için 2022'de uygulanan politikaların 2023'te geri çekilmesinin 2023 yılı GSYH büyümesini aşağı çekeceğini savundu.

Nomura, 2022 üçüncü çeyrek için GSYH büyüme tahminini Ağustos ayı ekonomik aktivite verisinin beklenenden daha iyi gelmesi nedeniyle yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e çıkarırken, dördüncü çeyrek için büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e indirdi.