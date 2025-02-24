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Ons altın rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor

Altın, beklenmedik şekilde zayıf gelen ekonomik veriler ve yükselen enflasyon beklentilerinin güvenli talebini artırmasıyla rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2025 09:16

Ons altın 2020'den bu yana en uzun süreli yükselişi olan sekiz haftalık yukarı hareketini gerçekleştirdikten sonra, yeni haftanın ilk gününde 2.940 dolar civarında işlem görüyor.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Altın, güvenli liman talebindeki artışı dengeleyen kar alma hareketleri ile piyasanın daha geniş riskten kaçınma temasından yararlanamadı. Ticari belirsizlikler yakın zamanda ortadan kalkacak gibi görünmediğinden, altın bu hafta yine tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmayı hedefliyor olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Analistler ons altında 2951 dolar direncinin gücünü korumaya devam ettiğini, buranın kırılması halinde 2983 dolara doğru bir hareket olabileceğini ifade ediyorlar.

Aşağı yönlü basktı oluşması halinde ilk güçlü destek 2919 dolarda.

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