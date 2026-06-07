CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi OPEC+ temmuzda petrol üretimini artıracak

OPEC+ temmuzda petrol üretimini artıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, temmuzda üretimlerini beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2026 16:45

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda, söz konusu ülkelerin, petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik kesintiler kapsamında temmuz itibarıyla üretimlerini günlük 188 bin varil artırmaya karar verdikleri kaydedildi.

Karara göre, en yüksek üretim artışı günlük 62 bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya'da olacak. Bu ülkeleri günlük 26 bin varillik artışla Irak ve günlük 16 bin varille Kuveyt takip edecek. Kazakistan'ın günlük üretimini 10 bin varil, Cezayir'in 6 bin varil ve Umman'ın ise 5 bin varil artırması öngörülüyor. Böylece söz konusu ülkelerin toplam üretim artışı günlük 188 bin varile ulaşacak.

Açıklamada ayrıca kararın, değişen piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı. Piyasa koşullarını, üretim uyumunu ve tazmin süreçlerini her ay düzenli olarak gözden geçiren grubun bir sonraki toplantısı 5 Temmuz'da yapılacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 04 Haziran 2026 09:54
Morgan Stanley ve UniCredit’ten Fed uyarısı: Warsh dönemi piyasalarda oynaklığı artırabilir Morgan Stanley ve UniCredit'ten Fed uyarısı: Warsh dönemi piyasalarda oynaklığı artırabilir 04 Haziran 2026 08:56
Asya borsalarında sert satış: Jeopolitik gerilim ve petrol fiyatları baskı yarattı Asya borsalarında sert satış: Jeopolitik gerilim ve petrol fiyatları baskı yarattı 04 Haziran 2026 08:52
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma küresel piyasaları baskılıyor Petrol fiyatlarındaki dalgalanma küresel piyasaları baskılıyor 04 Haziran 2026 08:49
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 03 Haziran 2026 16:41
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor 03 Haziran 2026 11:17
ABD’den yeni gümrük vergisi planı: Türkiye de ek tarifeler kapsamına alındı ABD’den yeni gümrük vergisi planı: Türkiye de ek tarifeler kapsamına alındı 03 Haziran 2026 09:04
Cleveland Fed Başkanı Hammack: Yüksek enflasyona karşı yakında para politikası adımı gerekebilir Cleveland Fed Başkanı Hammack: Yüksek enflasyona karşı yakında para politikası adımı gerekebilir 02 Haziran 2026 16:25
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Haziran 2026 13:34
Almanya’da yoksulluk rekor seviyeye ulaştı: Oran yüzde 16,1’e yükseldi Almanya’da yoksulluk rekor seviyeye ulaştı: Oran yüzde 16,1’e yükseldi 02 Haziran 2026 11:46
Japon yeni için kritik uyarı: Enerji fiyatları ve mali genişleme baskıyı artırıyor Japon yeni için kritik uyarı: Enerji fiyatları ve mali genişleme baskıyı artırıyor 02 Haziran 2026 10:22
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: BIST 100 Endeksi 13,798 puan seviyesinde Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: BIST 100 Endeksi 13,798 puan seviyesinde 02 Haziran 2026 10:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.694,1900 Değişim 241,60 Son veri saati:
Düşük 13661,82 Yüksek 13903,42
Açılış
46,1116 Değişim 0,0986 Son veri saati:
Düşük 45,9946 Yüksek 46,0932
Açılış
53,1487 Değişim 0,6358 Son veri saati:
Düşük 53,0741 Yüksek 53,7099
Açılış
6.409,1620 Değişim 248,069 Son veri saati:
Düşük 6388,074 Yüksek 6636,143
Açılış
100,3733 Değişim 9,6871 Son veri saati:
Düşük 100,1431 Yüksek 109,8302
Açılış
BİST En Aktif Hisseler