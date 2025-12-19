Otomobil devi çip krizi nedeniyle üretime ara veriyor

CANLI BORSA
Japon otomobil devi Honda, Çin'deki çip krizi nedeniyle üretime ara vereceğini açıkladı.

Pandemi döneminde başlayan çip tedarikindeki kriz, otomotiv şirketlerini yeniden etkilemeye başladı. Japon otomobil devi Honda, çip kıtlığı nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu.

Honda Motor küresel yarı iletken çip tedarikinde yaşanan zorluk nedeniyle Japonya ve Çin'deki tesislerinde araç üretimini geçici olarak durdurdu.

Honda, Çin'deki üç ortak girişim tesisinde 29 Aralık'tan 2 Ocak'a kadar faaliyetlerini askıya alacak. Japonya'da ise önemli yerli tesislerinde 5 ve 6 Ocak tarihlerinde üretimi durduracak. Şirket, üretimi azaltarak operasyonlarına devam edecek.

Şirketin Tokyo borsasında işlem gören hisseleri yüzde 2,5 değer kaybetti

Üretimde yaşanan sorun Hollanda merkezli çip üreticisi Nexperia'daki probleme dayanıyor. 2023 yılının Ekim ayında Hollanda hükümeti, Çin merkezli Wingtech şirketine ait olan Nexperia adlı çip üreticisinin kontrolünü ele geçirmişti. Nexperia'nın yönetim anlaşmazlıkları ve ihracat kısıtlamaları ile ilgili karmaşa çip krizini tetikliyor.

