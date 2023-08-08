Philadelphia Fed Başkanı Harker, "Bugün ile Eylül ortası arasında herhangi bir endişe verici yeni veri olmazsa, sabırlı olabileceğimiz, faiz oranlarını sabit tutabileceğimiz ve aldığımız para politikası önlemlerinin işini yapmasına izin verebileceğimiz bir noktada olabileceğimize inanıyorum." dedi. Harker, faiz artırımına son verilmesi yönünde kararın olması durumunda, bir süre daha orada kalmak gerekeceğini belirterek, "Pandemi bize asla "asla" dememeyi öğretti, ancak politika faizinin hemen indirilmesi için olası bir durum öngörmüyorum. " diye konuştu.

Diğer Fed yetkilileri gibi, Harker de enflasyonun bir yıl önceki en yüksek seviyesinden önemli ölçüde düştüğünü gösteren son verileri memnuniyetle karşıladığını belirtti ve bunun devam etmesini beklediğine işaret etti.

Harker, çekirdek PCE verisinin 2025'teki yüzde 2 hedefine ulaşmadan önce yıl sonuna kadar yüzde 4'ün biraz altına ve 2024'te yüzde 3'ün altına düşmesini beklediğini söyledi.

Harker, işsizlik oranında en son Temmuz'da yüzde 3,5 olan ılımlı bir artış ve GSYH büyümesinin son hızından bir yavaşlama beklediğini belirtti.

Harker, "Özetle, ekonomik aktivitede ılımlı bir yavaşlamanın, yavaş ama emin bir enflasyon düşüşüyle birlikte gitmesini bekliyorum. Başka bir deyişle, hepimizin umduğu yumuşak inişe giden uçuş yolunda olduğumuzu görüyorum ve bu geçmişte oldukça zor oldu." diye konuştu.