Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 9,1 ile yeni bir rekor kırdığının açıklandığı çarşamba gününden bu yana piyasanın ECB'nin 75 baz puan faiz artırımı yapacağını fiyatladığına işaret eden PIMCO'nun baş yatırım yetkilisi Andrew Balls, "ECB'nin bu beklentilerden memnun olduğunu varsayıyorum, ancak 50 baz puan yerine 75 baz puan faiz artırımı için özel bir neden görmüyorum. 50 yerine 75 baz puan faiz artırmak makro değişkenler açısından büyük fark yaratmaz ve 75 baz puan artırım bizim beklentimiz değil" diye konuştu.

Konuşmasında İngiltere devlet tahvili getirilerinin geldikleri seviyeleri de değerlendiren Balls, "İngiltere'nin devlet tahvili getirileri İngiltere tahvil piyasasının ABD Hazine kağıdı piyasası ile aynı derilikte veya likiditede olmadığı dikkate alındığında daha adil görünüyor" dedi.

Balls, PIMCO'nun İngiltere'de enflasyon oranlarının gelecek yıl düşmesini beklediğini de vurguladı.